Scorie di piombo in un opificio: sequestro della Forestale Operazione dei carabinieri all'interno di un ex opificio a Torrepalazzo di Torrecuso

Rifiuti speciali pericolosi come scorie di fonderia che risalgono ad una precedente attività di fusione del piombo sono stati sequestrati dai carabinieri forestali di Benevento nella zona industriale di Torrepalazzo. L'operazione è scattata con l'ausilio dei tecnici dell'arpac all'interno di un vecchio opificio non più in uso, dove sono state rinvenute circa 650 metri cubi di rifiuti speciali. Inoltre sono state rinvenute polveri prodotte dagli impianti di abbattimento fumi contenute in numerosi sacchi. Stoccati all'esterno dell'edificio anche diversi metri cubi di elettroliti di batterie esauste e vari accumulatori.