Crolla parete casa disabitata, evacuata una persona E' accaduto nel centro storico di San Giorgio La Molara

Pietre e mattoni sono venuti giù all'improvviso, ostruendo l'accesso ad un vicolo- E' per questo che a San Giorgio La Molara una persona che abita da quelle parti è stata evacuata nella tarda serata di ieri.

E' accaduto nel centro storico del paese, teatro del crollo parziale di una parete di una casa disabitata. Il materiale è precipitato nella traversa in cui vive un cittadino, costretto a lasciare la sua dimora, per motii di sicurezza, e a trascorrere la notte in un bed and breakfast.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti, i carabinieri, un tecnico del competente ufficio comunale ed il vice sindaco. L'area è stata transennata.