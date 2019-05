Tenta di strangolare e maltratta la moglie, arrestato 56enne Fermato dagli agenti della Squadra mobile. In un episodio la donna costretta a dormire sul balcone

E' accusato di aver tentato di uccidere la moglie e di continui maltrattamenti in famiglia. Si tratta di un 56enne di Benevento (è difeso dall'avvocato Cosimo Capozzi) arrestato ieri pomeriggio dalla Squadra mobile di Benevento. Nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip Giuliana Giuliano, su richiesta del sostituto procuratore Maria Colucci. Secondo l'accusa da tempo l’uomo ingiuriava e malmenava la moglie che non aveva il coraggio di denunciare, costringendola, in alcuni casi, a dormire sul balcone di casa.

Dalle indagini effettuate è emerso che in un caso l’indagato aveva tentato di strangolare la moglie, salvata solo dall’intervento provvidenziale del figlio e successivamente di un pattuglia della Squadra Volante.

Dopo il provvedimento di allontanamento dalla vittima e dalla sua abitazione, il 56enne, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva aveva iniziato a vessare la vittima con continue telefonate. Un comportamento, spiega il procuratore capo Aldo Policastro che aveva cagionato “in lei una tale esasperazione da indurla a tentare il suicidio”.

Ieri l’epilogo della vicenda ieri, quando l’indagato è stato rintracciato dai poliziotti, coordinati dal vicequestore Emanuele Fattori, e trasferito presso la Casa Circondariale di Benevento