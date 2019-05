Occupa area abusivamente: denuncia e sgombero Intervento della Polizia Municipale di Benevento

Gli agenti della polizia municipale di Benevento hanno denunciato una persona per aver occupato abusivamente che aveva effettuato l’occupazione abusiva di un immobile in viale dell’Università, in un'area che prossimamente sarà al centro di lavori di manutenzione.

L’immobile verrà sgomberato dagli occupanti entro la giornata di domani.

“Continua l’azione di controllo del territorio cittadino – spiega Fioravante Bosco, vicecomandante della polizia municipale – tesa all’eliminazione di sacche di emarginazione e di episodi di invasione della proprietà altrui”.