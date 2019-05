Decorrenza dei termini, in libertà 50enne arrestato per droga Singifredo Marino era stato fermato a Paolisi

L'appuntamento dinanzi al gip Giuliana Giuliano era già stato fissato per domani mattina, ma nel frattempo Singifredo Marino (avvocato Fabio Russo), 50 anni, di Pannarano, è stato rimesso in libertà per decorrenza dei termini per la richiesta di convalida dell'arresto – era ai domiciliari – ai quali era stato sottoposto, domenica sera, dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

L'uomo era stato fermato a Paolisi alla guida di un'auto nella quale erano stati rinvenuti 138 grammi di hashish, un involucro con 1 grammo di cocaina, 7 grammi di crack, 2 bilancini di precisione e 700 euro .