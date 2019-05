Fotografa il suo voto in cabina, denuncia e sequestro E' accaduto alla frazione Civitella di Cusano Mutri. I carabinieri sequestrano scheda e smartphone

Un elettore di Cusano Mutri, dove si vota, oltre che per le europee, anche per il rinnovo di sindaco e consiglio comunale, è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per aver utilizzato il suo cellulare per fotografare la scheda che aveva appena votato all'interno della cabina elettorale. Lo scatto - il rumore del click o il flash - hanno attirato l'attenzione del presidente del seggio che ha immediatamente fatto interrompere le operazioni di voto ed ha allertato i militari in servizio all'interno del seggio. I carabinieri hanno quindi identificato l'uomo, un pensionato del posto, e sequestrato sia il telefonino che la scheda appena compilata.

Sull'accaduto sono ora in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri