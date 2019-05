Anziano ritrovato senza vita sulla spiaggia di Nettuno Si tratterebbe di un 90enne originario di Benevento ma da sempre residente a Roma

Sarebbe originario di Benevento, ma da anni residente a Roma, l'anziano ritrovato senza vita ieri mattina sulla spiaggia di Nettuno. Si tratterebbe di un 90enne, la cui salma è stata trasportata in obitorio, in attesa dell'autopsia che stabilirà le cause del decesso. L'anziano era seminudo ed aveva una ferita alla testa, a poca distanza alcuni suoi indumenti.

Resta da capire se sia stato vittima di un'aggressione o se abbia battuto la testa contro gli scogli: come sempre in questi casi, in attesa dell'esame del medico legale, nessuna ipotesi viene esclusa. A dare l'allarme era stato un pescatore. Indagano i carabinieri.