Ladri in azione in un'azienda di contrada Olivola A Benevento rubati stampi e attrezzature. Indaga la Polizia

Hanno portato via stampi ed alcuni macchinari. Si tratta dei ladri entrati in azione, probabilmente la scorsa notte, all'interno di un'azienda dell'area industriale di contrada Olivola che produce tappetini in gomma per veicoli. Dopo aver forzato ed aperto una porta antipanico sul retro dell'edificio, gli autori dell'incursione sono entrati nello stabilimento produttivo. 'Attenzioni' rivolte agli stampi – 'matrici' – per creare i tappetini e ad alcuni macchinari utilizzati per la produzione. Il materiale è stato probabilmente caricato a bordo di un furgone. Questa mattina alla riapertura dell'attività l'amara sorpresa per i responsabili che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti delle Volanti che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini per cercare di identificare gli autori del furto.