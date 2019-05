Galleria Avellola. Doppio incidente in Tangenziale | FOTO Tamponamento in direzione "Mellusi" e scontro nei pressi degli svincoli del Raccordo

Sono quattro le auto coinvolte in due incidenti stradali registrati intorno alle 13 lungo la Tangenziale, nel tratto compreso tra le uscite Avellola e Rione Mellusi – San Giorgio del Sannio. Il primo sinistro è avvenuto all'interno della galleria Avellola dove si sono tamponate una Lancia Libra ed uno Fiat Fiorino. Per fortuna i conducenti non sono rimasti feriti. Traffico bloccato fino all'arrivo dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile che hanno provveduto a segnalare l'incidente agli automobilisti in transito e a mettere in sicurezza l'arteria fino alla fine dei rilievi del sinistro. Senza feriti, ma con danni pesanti ai veicoli, l'altro sinistro registrato, sempre in direzione dell'uscita Mellusi e Raccordo. In questo caso lo scontro ha interessato un Furgone Renault, guidato da un 25enne e un'audi A1 con due donne a bordo di 65 e una 30enne. A subire i danni maggiori nella parte anteriore è stata l'Audi. Sul posto necessario l'intervento della pattuglia della polizia municipale per i rilievi.