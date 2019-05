Fa salire prostituta in auto: la Volante ferma due persone Multati dalla Volante una rumena e un 62enne

Gli agenti della Volante hanno fermato e identificato una prostituta ed un suo cliente nella zona del Rione Ferrovia a Benevento. Gli agenti hanno multato un 62enne sannita e una cittadina rumena, entrambi fermati tra via Cosimo Nuzzolo e via Compagna. L'uomo si era fermato con la sua auto per far salire la prostituta. I due sono stati accompagnati in Questura per l'identificazione e multati per la violazione dell'ordinanza sindacale del 15 settembre 2017 per esercizio dell'attività di prostituzione.