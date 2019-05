Avvocato iraniano condannato a 33 anni, solidarietà dal Sannio L'iniziativa sarà presentata giovedì presso il Consiglio dell'Ordine forense di Benevento

Sarà presentata giovedì, presso il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento, l'iniziativa di solidarietà in favore di Nasrin Sotoudeh, l'avvocato iraniano condannato a 33 anni di carcere e a 148 frustate per il suo lavoro in difesa dei diritti umani, delle donne che protestano contro l’obbligo di indossare il velo in Iran e per la sua opposizione alla pena di morte.