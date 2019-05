Era ai domiciliari ma viene fermato fuori casa: arrestato Un 36enne fermato dagli agenti della Volante

Gli agenti della Volante hanno arrestato un 36enne di Benevento per evasione. L'uomo durante un controllo degli agenti è stato sorpreso in piena notte al di fuori della sua abitazione. Quando ha capito di essere stato scoperto, il 36enne ha cercato di nascondersi in una palazzina ma è stato bloccato e dichiarato in arresto. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, l'uomo è stato riaccompagnato a casa agli arresti domiciliari.