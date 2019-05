Camera penale, il 15 luglio l'elezione del nuovo presidente Lascia Monica Del Grosso che per due bienni ha ricoperto la carica

E' stata fissata per il prossimo 15 luglio (ore 9) l'assemblea degli iscritti alla Camera penale di Benevento per l'elezione del presidente, della giunta e del collegio dei probiviri. Non sarà in campo il vertice uscente, Monica Del Grosso, che per due bienni ha ricoperto il ruolo più importante dell'organismo di rappresentanza dei penalisti.

Una scelta dettata dallo Statuto, che ha inevitabilmente aperto la corsa alla sua successione, che potrebbe definirsi, come appare probabile, con la scelta di uno dei colleghi che fanno già parte della giunta uscente, con un rimescolamento delle cariche ed una new entry.

Attualmente, come è noto, gli avvocati Ettore Marcarelli, Domenico Russo e Simona Barbone sono, rispettivamente, vicepresidente, segretario e tesoriere, mentre Gallo, Olivieri e Salomone sono i componenti.