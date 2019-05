Lite nei vicoli della movida: giovane ferito con un coltello L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri nei pressi di piazza Piano di Corte a Benevento

E' stato trasportato all'ospedale Rummo con una ferita da taglio al petto. Se l'è cavata con una medicazione e 5 giorni di prognosi il 25enne che ieri sera è rimasto lievemente ferito al culmine di una furibonda lite scoppiata con un coetaneo nel centro storico di Benevento. E' accaduto intorno alla mezzanotte nei pressi di piazza Piano di Corte, nei luoghi della movida. Tutto sembrerebbe accaduto per futili motivi. Prima parole grosse, poi uno dei protagonisti della vicenda ha estratto un piccolo coltello con il quale ha colpito il 25enne prima di scappare. Il malcapitato è stato accompagnato in ospedale dove i medici hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno raccolto la testimonianza della persona ferita ed avviato le indagini per identificare l'aggressore. I poliziotti hanno anche effettuato una serie di sopralluoghi nella zona dove è avvenuto il ferimento.