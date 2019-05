Aveva a carico ordinanza in carcere, arrestata donna rumena Fermata dalla Volante al rione Ferrovia mentre esercitava l'attività di prostituzione

Aveva a carico una ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli per falsità materiale in atti pubblici e associazione per delinquere, la cittadina rumena arrestata ieri sera dagli agenti della Volante.

Fermata nella zona del rione Ferrovia, dove era intenta ad esercitare la prostituzione, la donna è stata condotta presso la casa circondariale di contrada Capodimonte.