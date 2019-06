Lite tra fidanzati, lei ferita al volto E' accaduto intorno alle 19.30 in una traversa attigua a via Gaetano Rummo

Una lite tra fidanzati finisce in aggressione. E' accaduto intorno alle 19.30, in centro a Benevento, lungo via Gaetano Rummo.

E' lì che, secondo una prima ricostruzione, due ragazzi lui diciottenne lei ancora minorenne, avrebbero cominciato a litigare. I ragazzi si sarebbero poi spostati in via dei Carrozzieri, una traversa attigua. Una lita degenerata in aggressione. Lui l'avrebbe picchiata, colpendola al viso con una cassa bluetooth, facendola sanguinare.

La ragazza ha immediatamente chiamato aiuto destando l'attenzione dei passanti che l'hanno soccorsa, mentre il ragazzo si sarebbe allontanato.

Proprio i passanti hanno poi allertato i carabinieri. Immediati i soccorsi con l'intervento dell'ambulanza del 118. I soccorritori hanno quindi prestato le prime cure alla ragazza, sanguinante al viso e sotto choc, prima di trasportarla all'ospedale Fatebenefratelli.

Sul posto il nucleo radiomobile dei carabinieri che ha avviato le ricerche del ragazzo.