Neonato morto al Rummo, 3 indagati Tre ginecologi 'avvisati' in vista dell'autopsia

Sono 3 i ginecologi del Rummo indagati per la morte del neonato avvenuta ieri mattina. A tutti il sostituto procuratore Maria Colucci, che dirige l'inchiesta dei carabinieri, ha inviato un avviso di garanzia: un atto dovuto, per consentire loro la nomina di un consulente in vista dell'autopsia. Un esame che il Pm affiderà giovedì pomeriggio ai dottori Lamberto Pianese e Giuseppe De Masellis. Il caso, anticipato venerdì mattina da Ottopagine, è ormai ampiamente noto. Dopo un tentativo di parto naturale nel corso del quale sarebbe stata utilizzata anche la ventosa, alla mamma, di Benevento come il papà, sarebbe stato praticamente un taglio cesareo con il quale venerdì il piccolo era venuto al mondo. Gravi le sue condizioni, che avevano reso necessario il ricovero in Terapia intensiva neonatale. Poi, nelle prime ore di domenica, il suo cuoricino aveva smesso di battere per sempre. L'attività investigativa era stata inviata dopo la denuncia dei genitori del bimbo, assistiti dall'avvocato Mario Itro.