Percolato dai muri di contenimento: sequestrata discarica Ordinanza del gip eseguita dai carabinieri forestali per il vecchio invaso di Sant'Arcangelo

I carabinieri forestali del Mipaf hanno sequestrato la discarica consortile di contrada Nocecchia a Sant'Arcangelo Trimonte. Si tratta della vecchia discarica - e non di quella dell'era commisariale -, gestita dal Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta NA3. Il provvedimento è stato disposto dal gip del Tribunale sannita dopo che gli investigatori hanno rilevato la presenza, lungo i muri perimetrali in cemento armato che delimitano il sito, di reflui speciali non pericolosi. “In particolare – spiega il procuratore capo Aldo Policastro -, ai piedi del muro di recinzione, vi è uno scavo profondo di circa 1 metro e mezzo nel quale si accumulano i liquidi di percolazione: sottoposti ad analisi, il campione veniva classificato come rifiuto speciale non pericoloso, con un parametro COD (indicatore del percolato) di 1231 mg/l, a fronte di un limite previsto dal D.Lvo 152/06 di 160 mg/l per le acque superficiali. Nonostante le criticità riscontrate nessuna comunicazione e iniziativa veniva approntata dal soggetto gestore della discarica”.

Con l'ordinanza notificata ai gestori sono state impartite anche alcune prescrizioni per evitare che la situazione di inquinamento in atto possa determinare più gravi conseguenze di tipo ambientale.