Neonato morto al Rummo, cresce il numero degli indagati Coinvolti un altro medico e tre ostetriche

Cresce il numero degli indagati per la morte del neonato avvenuta domenica al Rummo. Ai tre ginecologi si sono infatti aggiunti un altro medico e tre ostetriche. In tutto, dunque, sette persone, 'avvisate' in vista dell'incarico dell'autopsia che il sostituto procuratore Maria Colucci affiderà giovedì pomeriggio ai dottori Lamberto Pianese e Giuseppe De Masellis.

Lo farà in un'udienza nel corso della quale tutte le parti potranno indicare i propri consulenti. L'esame è stato disposto in una inchiesta condotta dai carabinieri, avviata dopo la denuncia dei genitori del piccolo, assistiti dall'avvocato Mario Itro.

Dopo un tentativo di parto naturale e l'utilizzo della ventosa, alla mamma, di Benevento come il papà, era stato praticato un taglio cesareo con il quale venerdì il bimbo era venuto al mondo.

Gravi le sue condizioni, che avevano reso necessario il ricovero in Terapia intensiva neonatale, dove aveva cessato di vivere.

Il nonno materno è rappresentato dall'avvocato Antonio Leone, mentre gli indagati sono difesi, tra gli altri, dagli avvocati Angelo Leone e Carmine Cavuoto.