Misura attenuata, 28enne lascia il carcere Il Tribunale del Riesame concede i domiciliari a Salvatore Barbetta

Dal carcere ai domiciliari. Misura attenuta dal Tribunale di sorveglianza di Napoli per Salvatore Barbetta (avvocato Vittorio Fucci), 28 anni di Moiano, che era stato arresto il 16 gennaio scorso, a seguito di una condanna definitiva a circa 4 anni di reclusione per rapina aggravata, in concorso con altre persone, avvenuta a Moiano il 30 maggio del 2009.