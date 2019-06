Occupa alloggio Iacp, assolta: il fatto non costituisce reato La sentenza per una 29enne di Benevento

Era accusata di aver invaso arbitrariamente un alloggio Iacp, ma è stata assolta perchè il fatto non costituisce reato. Lo ha deciso il gip Maria Ilaria Romano nel rito abbreviato a carico di una 29enne di Benevento – è stata difesa dall'avvocato Luigi Bocchino -, madre di bimbi minori, che il 2 maggio 2018 si era introdotta, occupandolo, in un appartamento dell'Istituto autonomo case popolari in via Pisacane, al rione Libertà.

Uno dei tanti episodi che purtroppo costellano le cronache, per il quale la Procura aveva chiesto che nei confronti dell'imputata venisse adottato un decreto penale di condanna al pagamento di una multa di 300 euro. Un atto opposto dalla difesa, al quale era seguita la fissazione di una camera di consiglio al termine della quale la donna è stata assolta.