Scomparso un 68enne, ore d'ansia per la famiglia Da ieri sera nessuna traccia dell'uomo scomparso da Pago Veiano, ritrovata la sua auto

Ore d'ansia per i familiari di un 68enne scomparso ieri da Pago Veiano. L'uomo, un operaio, è uscito ieri mattina per lavoro ma non è più rientrato. Ieri sera, i familiari preoccupati dalla sua assenza hanno fatto scattare l'allarme denunciandone la scomparsa alle forze dell'ordine. La Fiat Panda dell'uomo è stata ritrovata, dai Carabinieri impegnati nelle ricerche, in Contrada Torre a Pago Veiano ma dell'uomo nessuna traccia.



Questa mattina all'alba la Prefettura ha messo in moto la macchina delle ricerche, più squadre dei Vigili del fuoco stanno perlustrando il territorio anche con l'ausilio di un elicottero giunto da Pontecagnano e delle unità cinofile. Nella zona dove è stata ritrovata l'auto dello scomparso i pompieri hanno allestito la sala di coordinamento dei soccorsi.

In aggiornamento