Gole di Caccaviola, escursionista cade e si ferisce alle gambe Cusano Mutri. In azione l'elicottero dei vigili del fuoco e il Nucleo Saf per soccorrere l'uomo

Brutta avventura per un escursionista rimasto ferito questo pomeriggio all'interno delle Gole di Caccaviola a Cusano Mutri. L'uomo si trovava lungo il “percorso avventuara” quando è scivolato ed è rovinato a terra sulle rocce ferendosi alle gambe. Sono stati i compagni di escursione e un accompagnatore a far scattare l'allarme. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Impossibile raggiungere a piedi il malcapitato. Per questo motivo da Pontecagnano si è alzato in volo un elicottero dei vigili del fuoco che con la squadra Saf (Speleo, alpino e fluviale) ha sorvolato la zona. In questi minuti sono in corso le operazioni di recupero. Gli specialisti dei pompieri si stanno calando dall'alto per raggiungere il malcapitato che sarà poi issato con i verricelli a bordo del velivolo. Operazione non semplice da compiere a causa dell'impervietà del territorio in cui è avvenuto l'incidente.

IN AGGIORNAMENTO