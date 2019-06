Corsa contro il tempo per ritrovare il 68enne | GUARDA LE FOTO Riprese all'alba le ricerche di Giuseppe Mercuri, pensionato di Pago Veiano scomparso venerdì

Sono una cinquantina gli uomini in campo per le ricerche di Giuseppe Mercuri, il 68enne di Pago Veiano scomparso da venerdì, quando era uscito da casa, alla guida della sua inseparabile Fiat Panda di colore bianco, per andare a cercare asparagi. Nella notte i soccorritori sono rimasti nella zona con i presidi mobili e all'alba sono ripartite le ricerche nei terreni di contrada Torre, zona a ridosso di Piana Romana, ai confini tra Pago Veiano e Pietrelcina.

La Panda di Giuseppe, molto conosciuto in tutta la zona visto che per decenni ha guidato lo scuolabus, è ancora parcheggiata a margine di un campo di grano.

Il pensionato venerdì aveva infatti raggiunto una zona non boschiva, ma dei terreni estesi dove si coltivano cereali e foraggio. All'interno dell'area, a circa 200 metri dall'auto, un vecchio borgo disabitato. Ruderi con accanto una chiesa diroccata. Una zona non semplice da perlustrare anche a causa dell'impervietà dei terreni e la presenza di eventuali pericoli, come pozzi e buche profonde. In campo i carabinieri della Stazione di Pietrelcina con i vigili del fuoco, i volontari di vari gruppi di protezione civile e gli amici del 68enne. Formate le squadre, tutti si sono messi in cammino nei fondi agricoli per cercare di ritrovare Giuseppe. In azione anche i droni, arrivati da Flumeri, con i volontari della protezione civile del Coordinamento Rete Campania 2020. In volo anche l'elicottero dei vigili del fuoco che coordinano e creano le zone di ricerca con i carabinieri e gli specialisti Tas (Topografia applicata al Soccorso). Il Nucleo Saf e i cinofili dei vigili del fuoco in mattinata avvieranno le ricerche alle spalle del borgo diroccato dove si trova un profondo dirupo coperto da una fitta vegetazione.

Mobilitati l'intera macchina dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura di Benevento, e l'intero Comune di Pago Veiano. Il sindaco Mauro De Ieso ieri sulla sua pagina Facebook ha pubblicato la foto di Giuseppe ed ha lanciato un appello: “In queste ore siamo impegnati a trovare Mercuri Giuseppe, chiunque può darci notizie utili può contattare le forze dell'ordine e il Comune di Pago Veiano...”.