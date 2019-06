Incidente lungo l'Appia, trattore si ribalta: un ferito | FOTO Scontro nei pressi dello svincolo per Apollosa. In ospedale il conducente del mezzo agricolo

E' di una persona ferita il bilancio dell'incidente stradale registrato lungo la Statale 7 Appia, Tra Benevento e Montesarchio, nel territorio di Apollosa. Coinvolti un trattore agricolo con al seguito un rimorchio e un'Alfa 147. Tutta da accertare la dinamica dello scontro. Secondo una prima ipotesi, entrambi i mezzi procedevano in direzione del bivio per Apollosa. In seguito all'urto, il trattore si è ribaltato a margine della carreggiata. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Traffico rallentato per consentire le operazioni di soccorso e per spostare i mezzi incidentati. Ad avere la peggio è stato il conducente del trattore che è stato trasportato in ospedale.