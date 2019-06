Stalking, vìola divieto avvicinamento alla ex: arrestato Misura aggravata, ai domiciliari un 44enne di Benevento

E' accusato di aver violato il divieto di avvicinamento alla parte offesa. E' per questo che il gip Maria Ilaria Romano, su richiesta del sostituto procuratore Marilia Capitanio, ha ordinato gli arresti domiciliari per un 44enne di Benevento, indagato per stalking ai danni dell'ex fidanzata. L'aggravamento della misura, eseguita dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio, è stato disposto perchè l'uomo sarebbe transitato in alcune occasioni con il suo furgone – è titolare di una ditta di termoidraulica – dinanzi all'abitazione ed all'attività commerciale della donna, trasgredendo così, secondo gli inquirenti, il divieto al quale era stato sottoposto a fine aprile.

L'inchiesta a suo carico era stata avviata a metà gennaio, quando la malcapitata aveva presentato una denuncia, raccontando ciò che avrebbe subito. Dal momento in cui aveva deciso di interrompere la relazione, lui avrebbe mantenuto condotte di stampo persecutorio nei suoi confronti. “Certo morirò ma non per te e non dopo aver assistito alla tua lenta agonia", l'avrebbe minacciata, rivolgendole espressioni pesantemente offensive e denigratorie (“Figlia di... mi fai schifo”).

Oltre a tempestarla di messaggi e telefonate di giorno e di notte, l'avrebbe attesa sotto casa, mentre era in stato di alterazione alcolica, l'avrebbe spiata attraverso le finestre dell'abitazione, nella quale avrebbe anche tentato di introdursi. Inoltre, la poverina sarebbe stata inseguita e raggiunta sul posto di lavoro, in palestra e nei locali pubblici. Infine, le avrebbe danneggiato l'auto, forandole gli pneumatici.

Comparso dinanzi al giudice per l'interrogatorio di garanzia, il 44enne, difeso dagli avvocati Luca Russo e Mario De Nigris, non aveva riposto alle domande, ma aveva rilasciato alcune dichiarazioni spontanee, sostenendo che quella frase (“Certo morirò ma non per te e non dopo aver assistito alla tua lenta agonia") era la sua risposta su fb ad un post con il quale lei gli avrebbe augurato la morte. Inoltre, aveva aggiunto di essere rimasto vittima di un'aggressione, da parte di più persone, che aveva denunciato.