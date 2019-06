Fallimento Art Sannio, slitta a novembre l'udienza preliminare Riguarda nove persone di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio

Rinviata al 4 novembre, per un problema di notifiche, l'udienza preliminare per le nove persone di cui è stato chiesto il rinvio a giudizio per bancarotta fraudolenta nell'indagine del sostituto procuratore Assunta Tillo e della guardia di finanza su Art Sannio, la partecipata della Provincia di cui nel marzo 2016 è stato dichiarato il fallimento.

Questa mattina l'appuntamento dinanzi al gup Gelsomina Palmieri, che lo scorso 18 febbraio, come si ricorderà, accogliendo l'eccezione delle difese sulla genericità del capo di imputazione, aveva trasmesso gli atti alla Procura.

Secondo gli inquirenti, poiché Art Sannio si trovava sistematicamente in perdita già dall'esercizio 2007, non avrebbero deliberato la riduzione del capitale sociale e la ricostituzione dello stesso o, in alternativa, la trasformazione della società ovvero lo scioglimento, ed avrebbero proseguito l'attività con modalità antieconomiche, fino a determinarne il dissesto, mettendola in liquidazione solo nell'ottobre 2012.