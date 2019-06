Rubano parti di rotative per la stampa dei giornali, arrestati Gli agenti della Volante hanno fermato due persone di Benevento nella zona di contrada Olivola

Sono accusati di furto di pezzi di alcune rotative per stampare i giornali. Si tratta di un 33enne e di un 39enne, entrambi fermati in frlagranza e arrestati dagli agenti della Volante all'interno di uno stabilimento in disuso all'interno del quale si stampavano quotidiani tra contrada Olivola e Torrepalazzo.

Bloccati, i poliziotti hanno rinvenuto all'interno di un furgone le parti in ferro dei macchinari. Durante il sopralluogo all'interno dell'azienda gli agenti hanno notato alcuni dei macchinari smontate la catena posta a chiusura del cancello di ingresso tranciata.

Da un successivo controllo nei pressi di un deposito, poco distante, di proprietà di uno dei due uomini gli agenti hanno rinvenuto altri pezzi degli stessi macchinari per un totale di diversi quintali di materiale ferroso

per loro è scattato l'arresto – concessi i domiciliari – con l'accusa di furto continuato in concorso.

IN AGGIORNAMENTO