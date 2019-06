Accusato di peculato, a giudizio ex funzionario Croce Rossa Antonio Panella, di Benevento, si sarebbe appropriato, secondo gli inquirenti, di 14mila euro

Peculato: è questa l'accusa per la quale il gup Loredana Camerlengo ha rinviato a giudizio Antonio Panella (avvocati Sergio Rando e Mario Verrusio), 53 anni, di Benevento, chiamato in causa, fino al 2012, come responsabile amministrativo del Comitato provinciale della Croce Rossa. Secondo gli inquirenti, Panella si sarebbe appropriato di circa 14mila euro.

Un addebito che l'interessato ha sempre respinto, che ora passa al vaglio del dibattimento dinanzi al Tribunale.