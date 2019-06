Piantagione di papaveri da oppio sequestrata a Baselice Operazione dei carabinieri che hanno sequestrato gli arbusti e denunciato il proprietario terreno

Una piantagione di “papaver somniferum” (papavero da oppio da cui si ricava la morfina e quindi l’eroina) è stata rinvenuta e distrutta dai carabinieri della Stazione di Baselice e del Nucleo operativo e radiomobile di san Bartolomeo in Galdo all'intenro di un bosco nel territorio di Baselice.

Si tratta di un’area di 4mila metri quadrati all'interno della quale erano state piantate 243 arbusti. Sequestrati in totale 446 capsule e 2069 calici di papavero in buono stato vegetativo. Al termine dell'operazione i carabinieri hanno denunciato il proprietario del fondo per coltivazione illegale di sostanza stupefacente. Continuano le indagini per accertare eventuali altre responsabilità