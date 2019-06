Arpaia, accusate di abuso d'ufficio: assolte tre persone I fatti risalivano al 2013 ed erano relativi ad una delibera della giunta comunale

Assolte dal gup Giuliana Giuliano, perchè non il fatto non sussiste, al termine di un rito abbreviato, le tre persone chiamate in causa da un'indagine dei carabinieri, ad Arpaia, su una vicenda che risaliva al 2013.

L'assoluzione è scattata per Mauro Servodio e Ciro Clemente Tancredi, all'epoca, rispettivamente, vice sindaco ed assessore, e Giuseppina Zampiello. Per tutti l'accusa di abuso d'ufficio, contestata rispetto ad una delibera con la quale era stato stabilito un rimborso a Zampiello, sindaco e titolare, al momento dell'accertamento dei fatti, di un'impresa che, mentre operava per il Comune di Arpaia, aveva subito dall'Asl, nel 2006, una multa di 8mila euro per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli imputati sono stati difesi dagli avvocati Antonio Leone, Pietro Palma e Carmine Lombardi.