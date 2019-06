Immobile invaso per protesta, assolti due imputati Avevano esposto sul tetto striscione contro dismissione patrimonio comunale

Il Pm aveva proposto per entrambi la condanna a 7 mesi, ma il giudice Andrea Lofreddo li ha assolti. Era quanto aveva sollecitato l'avvocato Antonio Bruno Romano per Riccardo Delli Veneri e Giuseppe Matteo, due anarchici di Benevento, imputati di invasione e danneggiamento.

In particolare, il giudice ha ritenuto di particolare tenuità, e dunque non punibile, il fatto contestato nella prima accusa, mentre ha dichiarato insussistente l'altra.

I due addebiti erano stati prospettati in relazione all'episodio accaduto il 3 novembre 2014, quando, nel corso di una manifestazione in piazza Vari alla quale avevano preso parte più persone, Delli Veneri e Matteo erano entrati in un immobile di via Niccolò Franco, ancora attualmente occupato, e, saliti sul tetto, avevano esposto uno striscione di protesta contro la delibera comunale di dismissione del patrimonio pubblico. Un gesto finito al centro di un'indagine e, poi, di un processo, ora concluso con l'assoluzione.