In città rubate centraline per irrigazione del verde pubblico Amara sorpresa per l'azienda che si occupa della manutenzione per conto del Comune

Numerose centraline per l'irrigazione di aiuole e giardini pubblici a Benevento sono state rubate nelle ultime ore. Gli episodi sono stati denunciati ai carabinieri dalla ditta che per conto del Comune esegue la manutenzione del verde.

A sparire i 'programmatori elettronici' che azionano ad un determinato orario programmato le pompe per irrigare le aiuole sistemate lungo numerose strade cittadine. Balordi in azione a Capodimonte, nei pressi dell'aiuola a ridosso della rotonda delle Scienze e in altri spazi verdi. Ad accorgersi del furto sono stati i manutentori dell'impresa che hanno notato il malfunzionamento degli impianti di irrigazione.

“Le centraline rubate – ha rassicurato il consigliere con delega al Verde Pubblico, Angelo Feleppa – in queste ore saranno immediatamente sostituite. Episodi incresciosi. Chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini affinchè segnalino alle forze dell'ordine eventuali movimenti sospetti a ridosso delle aiuole e dei giardini”.

L'assessore Feleppa ha poi rimarcato l'impegno dei comitati di quartieri e dei cittadini che in queste ore stanno ripulendo numerose zone della città, come Santa Clementina e non solo.

“I lavori del Comune, dopo un leggero ritardo per un problema burocratico -, ha spiegato Feleppa – vanno avanti con celerità. Quotidianamente ci sono 10 persone al lavoro che stanno sistemando il verde pubblico della città. Zone numerose ed estese che saranno interessate da interventi non solo di sfalcio ma anche di decoro con la piantumazione di piante e protratti nel tempo visto che la gara è stata affidata fino al 2022. Il verde non deve essere solo un servizio straordinario ma deve essere un servizio di pianificazione per rendere la città più bella”.