Oltre un chilo di droga, 24enne resta agli arresti domiciliari La decisione del Gip Giuliano per Salvatore Polizia, fermato dalla Mobile

Resta agli arresti domiciliari Salvatore Polizia, 24 anni, di Benevento, fermato dalla Squadra mobile, giovedì, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo ha deciso il gip Giuliana Giuliano al termine dell'udienza di convalida, nel corso della quale l'indagato, difeso dall'avvocato Antonio Leone, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Come si ricorderà, il giovane era stato bloccato in via Paga a bordo di una Ford Focus nel cui abitacolo erano stati rinvenuti 50 grammi di cocaina. Ai quali si erano aggiunti poco meno di un chilo di marijuana ed altri 14 grammi di cocaina ed eroina che gli agenti avevano scovato durante una perquisizione della sua abitazione, e sequestrato, al pari di un bilancino di precisione e una somma di denaro.