Auto contro un muro si ribalta in un terreno: due feriti Incidente stradale lungo la 90 bis, nei pressi di Paduli. Una persona in prognosi riservata

E' di due persone ferite, di cui una in prognosi riservata, il bilancio di un incidente stradale registrato questa notte lungo la Statale 90 bis, nei pressi di Paduli. E' qui che un'Alfa Romeo 156, con due giovani a bordo, è finita contro un muro in cemento che costeggia la carreggiata e si è poi ribaltata in un terreno terminando la sua corso contro un ulivo. Violentissimo l'urto con il muro in cemento armato. Uno degli occupanti è stato sbalzato dall'abitacolo rovinando sull'asfalto. L'altra persona invece è finita nel terreno.

Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale, le ambulanze del 118 con l'Unità di Rianimazione della Croce Rossa e i carabinieri.

Non semplice le operazioni per recuperare dal veicolo deforme il ferito ancora incastrato all'interno. Successivamente entrambi sono stati trasportati all'ospedale Rummo a causa delle ferite riportate agli arti e in un caso anche alla testa. Entrambi sono stati ricoverati, uno in prognosi riservata. L'auto è stata sequestrata dai carabinieri che ora dovranno accertare l'esatta dinamica dell'incidente.

AGGIORNAMENTO

Coinvolti nell'incidente un 19enne ed un 18enne.