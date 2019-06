Cocaina e 9mila euro in contanti, arrestato Ai domiciliari Giuseppe Moscovio, 66 anni, fermato dai carabinieri di S. Giorgio del Sannio

Gli hanno sequestrato droga e soldi. Aveva tredici grammi di cocaina e 9mila euro in contanti, Giuseppe Moscovio, 66 anni, arrestato dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato in una struttura ricettiva lungo la strada che da Benevento conduce a San Giorgio del Sannio.

Condotto in caserma, l'indagato è stato dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio. Ha nominato come difensore l'avvocato Antonio Leone.