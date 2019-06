Scoppia un incendio paura nel reparto di Psichiatria Vigili del fuoco e Polizia in azione all'ospedale Rummo. Nessun ferito

Momenti di paura questa mattina all'interno del reparto di Psichiatria dell'ospedale Rummo di Benevento per un incendio, non di vaste proporzioni, che ha interessato un letto di una stanza occupata da una paziente. Scattato l'allarme, dato dal personale sanitario, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale. Spento il piccolo focolaio che ha interessato le lenzuola, sul posto si è reso necessario anche l'intervento degli agenti della Volante e della Polizia scientifica che hanno effettuato i rilievi ed avviato le indagini. Non è la prima volta che accade un episodio simile nel reparto di Psichiatria. Per fortuna nessun paziente è rimasto ferito al pari del personale sanitario. (foto di repertorio)