Ordine avvocati, legittimo divieto terzo mandato consecutivo Comunicazione della Corte Costituzionale

La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane, ma il comunicato apparso questo pomeriggio sul sito della Corte costituzionale, che si è riunita oggi in camera di consiglio per discutere le questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense (Cnf) sulla legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo dei componenti dei Consigli circondariali forensi, previsto dalla legge n. 113/2017, non sembra lasciare spazio ai dubbi.

L’Ufficio stampa della Corte fa infatti sapere “che al termine della discussione le questioni sono state dichiarate non fondate. La Corte ha escluso che il divieto in questione - che comunque consente la ricandidabilità dopo un quadriennio di sosta - violi il diritto di elettorato passivo degli iscritti e ha considerato che la norma censurata realizza un ragionevole bilanciamento con le esigenze di rinnovamento e di parità nell’accesso alle cariche forensi”. La Corte ha inoltre ritenuto “che la disposizione censurata non ha carattere retroattivo, come già affermato dalle sezioni unite della Corte di cassazione (sentenza n. 32.781/2018)”.

La parola passa ora al Cnf, che dovrà affrontare il ricorso presentato da 'Rinnovamento' – una delle due formazioni in campo alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Benevento ed Ariano Irpino che hanno confermato alla presidenza Alberto Mazzeo – contro l'incandidabilità e l'ineleggibilità di nove dei ventuno consiglieri eletti perchè hanno già svolto, appunto, due mandati consecutivi.