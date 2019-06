Dolore in città, si è spenta la dottoressa Ada Vetrone Era titolare della farmacia di via Perasso. Venerdì alle 9.30 i funerali nella chiesa di S.Sofia

Enorme commozione in città, e non solo, per l'improvvisa scomparsa della dottoressa Ada Vetrone, titolare della farmacia di via Perasso. Sposata con un collega, madre di tre figli, la dottoressa Vetrone non aveva compiuto ancora 46 anni.

Il suo cuore si è fermato per sempre in un ospedale del Nord, dove si stava sottoponendo alle terapie necessarie alla battaglia che combatteva con coraggio contro la malattia che l'aveva aggredita.

Una persona speciale e sensibile, generosa e sempre disponibile nei confronti degli altri: la descrivono così quanti la conoscevano e le volevano bene, ora travolti dal dolore ed increduli di fronte al terribile destino che ne ha stroncato la giovane esistenza.

I funerali saranno celebrati venerdì mattina alle 9.30 nella chiesa di Santa Sofia.