Auto fuori strada lungo l'Appia, paura per due giovani E' accaduto a Paolisi, erano a bordo di una Toyota Auris

Sono entrambi rimasti feriti: lui in modo ritenuto più preoccupante. Paura all'alba lungo la statale Appia, in territorio di Paolisi, per un incidente accaduto nei pressi dell'Eurospin.

Erano all'incirca le 5 quando - secondo una prima ricostruzione -, e per cause da accertare, una Toyota Auris, che viaggiava in direzione di Montesarchio, è uscita di strada, finendo dapprima in una cunetta e, poi, contro lo spigolo di un muro di cemento di un'abitazione.

Una traiettoria 'impazzita' al termine della quale la vettura è ritornata sulla carreggiata. A bordo un ragazzo ed una ragazza - E. I. e N.C.-, di 22 e 20 anni, di Montesarchio.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Bonea ed i carabinieri della Compagnia di Montesarcho. I due giovani sono stati trasportati in ambulanza al Rummo ed al Fatebenefratelli, per gli accertamenti e le cure del caso.