Situazione drammatica carceri, 9 luglio niente udienze penali Astensione dalle udienze degli avvocati penalisti

Niente udienze penali il 9 luglio anche a Benevento dopo l'adesione della Camera penale sannita, attesa il 15 luglio dal rinnovo delle cariche, alla protesta indetta dall'Unione delle Camere penali italiane. L'astensione è stata decisa perchè "l’attuale Governo dimostra uno stato confusionale e distruttivo sui temi della detenzione che desta allarme e preoccupazione, perche´ in totale contrasto con i principi costituzionali e con le piu` elementari regole di un Paese civile".

Secondo i penalisti, "occorre al piu` presto metter mano ad una serie di iniziative in grado di umanizzare la pena e di riportare l'esecuzione penale nella legalita` costituzionale come ci viene richiesto anche dalle giurisdizioni sovranazionali". Il 9 luglio è in programma una manifestazione nazionale a Napoli, nel Palazzo di Giustizia, per "far conoscere alla comunita` dei Giuristi ed a tutti gli Italiani la situazione drammatica dell’attuale gestione degli Istituti di Pena, non solo a Napoli, ma in tutta Italia".