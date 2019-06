Paziente morto al Rummo, archiviata indagine su 17 medici La decisione del Gip Camerlengo

Archiviata dal gip Loredana Camerlengo, così come chiesto dalla Procura, ma non dalle parti offese, l'indagine a carico di 17 medici nei confronti dei quali, a vario titolo, erano state ipotizzate condotte colpose nella morte di Rocco Laudato, 57 anni, impiegato, di Casalduni, il cui cuore si era fermato per sempre alle 7 del 19 dicembre 2016 al pronto soccorso dell'ospedale, dove si trovava da tre giorni.

