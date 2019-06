Via Nuzzolo, auto in fiamme nella notte Quasi distrutta una Fiat Punto

Ancora un'auto in fiamme in città. E' accaduto in via Nuzzolo, al rione Ferrovia intorno alle 2.30, quando il fuoco ha avvolto, iniziando dalla parte anteriore, una Fiat Punto che il proprietario aveva lasciato in sosta. L'incendio, che ha distrutto quasi del tutto la vettura, è sttao domato dai pompieri del comando provinciale.

Avviate le indagini per stabilire la natura del rogo, che segue i due che a metà maggio, nel giro di due giorni, avevano 'divorato' al rione Libertà, due vetture. Due incendi che erano poi stati seguiti agli inizi di giugno, ma a Pacevecchia, da quello di un'Alfa 147.

(foto di repertorio)