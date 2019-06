Master in criminologia, uno stage nel carcere di Benevento Organizzato da Dipartimento di Psicologia dell'Università Vanvitelli

E' stata la casa circondariale di Benevento ad ospitare oggi lo stage curato dalla professoressa Giovanna Palermo per il master di I livello in Criminologia, psicopatologia criminale e politiche per la sicurezza sociale organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Un appuntamento che ha goduto della collaborazione del direttore del carcere, Gianfranco Marcello, inserito nel programma di un master che “si propone di creare esperti di criminologia e di politiche per la sicurezza, con capacità di stabilire e rafforzare la cooperazione, contrastare la criminalità e promuovere nuove ed efficienti misure per la prevenzione e la repressione”. Obiettivo: “formare esperti qualificati che operino a supporto delle forze dell’ordine e della magistratura, nelle attività di investigazione e nelle attività di recupero”.