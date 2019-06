Piante di canapa sul balcone, arrestato un 22enne Ai domiciliari Stefano Petillo, fermato da Mobile e Reparto prevenzione crimine Campania

Sei piante di canapa indiana. Sono costate l'arresto, per un'ipotesi coltivazione di sostanze stupefacenti, a Stefano Petillo, 22 anni, di Benevento, finito ai domiciliari. Lo ha fermato la Squadra mobile, intervenuta dopo la segnalazione arrivata dal Reparto prevenzione crimine Campania, che, transitando al rione Libertà per un servizio di controllo, ha notato alcuni arbusti sul balcone di un'abitazione.

La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare sei piante di diverse varietà – tra esse anche l'Amnesia- che, secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane coltivava dopo aver reperito le sementi in rete.

Su disposizione del sostituto procuratore Maria Colucci, il 22enne è stato sottoposto agli arresti in casa, dove ora si trova in attesa di comparire dinanzi al Gip, per l'udienza di convalida, con il suo difensore, l'avvocato Carmine Franco.