Rissa in via Napoli tra due gruppi, più feriti in ospedale Almeno tre le persone che hanno fatto ricorso alle cure dei medici

Sono almeno tre le persone che hanno fatto ricorso alle cure dei medici dopo essere rimaste coinvolte in una rissa scoppiata in serata in via Napoli, al rione Libertà, all'altezza di un bar.

Secondo una prima ricostruzione, è qui che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati due gruppi familiari, creando, inevitabilmente, momenti di forte concitazione e tensione. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha riportato la calma. Avviate le indagini per definire i termini dell'episodio.