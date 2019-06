Deve scontare una pena per rapina, in carcere un 30enne Provvedimento a carico di Angelo Papa, di Benevento

Il Tribunale di sorveglianza gli ha revocato la sospensione dell'ordine di esecuzione, ecco perchè è finito in carcere, dove lo hanno condotto i carabinieri, Angelo Papa, 30 anni, di Benevento.

Il provvedimento è relativo ad una pena di poco più di un anno e mezzo che il giovane deve scontare per rapina. Nel 2015 aveva infatti patteggiato 2 anni e 4 mesi – e lo stesso avevano fatto altre due persone – per un colpo compiuto a febbraio in un locale di San Leucio del Sannio. Papa è difeso dall'avvocato Antonio Leone.