Incendia l'auto alla ex, denunciato 51enne di Moiano L'episodio nella tarda serata di ieri nel centro caudino

Un 51enne di Moiano è stato denunciato dai carabinieri per aver appiccato le fiamme all'auto dell'ex moglie. È accaduto nella tarda serata di ieri nel centro della Valle Caudina. A far scattare l'allarme è stata la donna quando ha notato le fiamme avvolgere la sua Citroen C3 che aveva lasciato in sosta. Sul posto i pompieri e i carabinieri della Stazione di Airola che hanno raccolto una serie di testimonianze che hanno consentito di identificare il presunto autore del gesto. L’uomo, già sottoposto alla misura, poi revocata, del divieto di avvicinamento alla donna, nell’aprile scorso era stato anche condannato per i maltrattamenti alla donna. Per lui è scattata la denuncia.