Canapa shop, i gestori denunciano Salvini per diffamazione A Benevento presentate tre querele presso i Carabinieri, contro il Ministro dell'Interno

Tre denunce-querele contro il Ministro Matteo Salvini. Le hanno presentate questa mattina i gestori di alcuni canapa shop del capoluogo sannita ai carabinieri. Il Ministro dell'Interno è stato denunciato per diffamazione, per quello che ha dichiarato riguardo alle attività di vendita della canapa.

“Siamo lavoratori, commercianti onesti nel settore della canapa e dobbiamo far valere i nostri diritti, cercando di portare avanti il nostro lavoro”.

Così uno dei commercianti, Pierluigi Di Mauro che ha spigato le difficoltà che si trovano ad affrontare dal momento in cui il vicepremier ha dichiarato guerra alle loro attività.

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto dei controlli, una sorta di censimento con la verifica di documenti e autorizzazioni. Ma questa pubblicità ci porta a conseguenze negative e al calo delle vendite”.

Un grande danno per queste attività in cui diversi giovani hanno investito, con sacrifici e impegno. “Attività perfettamente legali” rimarca Di Mauro. In questo momento, invece, vengono visti come “spacciatori o criminali”.

“E' per questo – continua Di Mauro – che abbiamo aderito a questo modo di protestare nei confronti del Ministro Salvini che si sta diffondendo in tutto il Paese. Abbiamo presentato denuncia per diffamazione ai Carabinieri, ora aspettiamo la risposta del Ministro”.