Incendio in pieno centro, fumo invade quartiere storico | FOTO Sterpaglie in fiamme tra via Episcopio e Calata Olivella: squadre di vigili del fuoco in azione

Giornata di lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale e dei distaccamenti a causa dei numerosi incendi di sterpaglie ed altro alimentati anche dal vento che in alcuni centri della provincia soffia in maniera costante.

Fiamme divampate addirittura nel pieno centro storico di Benevento. Un incendio è divampato infatti in un terreno incolto alle spalle dell'arcivescovado, tra via Episcopio e calata Olivella. A bruciare sterpaglie e rifiuti gettati all'interno della proprietà recintata. A far scattare l'allarme sono stati due passanti che hanno notato il fumo e le fiamme divampare nell'area. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed effettuato un sopralluogo.

Una densa coltre di fumo denso ha invaso l'intero quartiere Triggio e l'Arco del Sacramento fino alle spalle del Duomo.

Numerosi gli interventi anche in altri centri della provincia per una serie di incendi che hanno interessato montagne e terreni delle Valli Telesina e Caudina.

In campo anche le squadre antincendio della Regione.

Apprensione per i residenti nella zona pedemontana di Arpaia per un incendio di bosco che da questa mattina impegna tre squadre.